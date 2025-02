Verekedős játékban térhet vissza Sonic?

Az 1991-es bemutatkozása óta Sonic számos formában megjelent már képernyőinken, így a platformerek mellett versenyjátékokban, flipperekben, sőt verekedős játékokban is felbukkant - néha utóbbi esetében csak egy szereplőként a sok közül.

Egy streamer (GamesCage) azonban a minap felfedezte, hogy a Sega új álláshirdetéseket adott fel, amelyekben olyan pályázók jelentkezését várják több pozícióra is, akik valamiféle 3D-s verekedős játékkal dolgoznának a jövőben a második fejlesztési részlegen, ahol történetesen a Sonic Team csapata is megtalálható.Ez természetesen még közel sem jelenti azt, hogy ez a történet és a Sonic-sorozat összetartozik majd, de a streamer szerint így lesz, és, amit nem is olyan régen védetett le a Sega. Meglátjuk!