Véletlen kiderült több Sega játék eladási száma

A Sega véletlenül nyilvánosságra hozta több közelmúltban megjelent nagy címeinek eladási számait, köztük a Like A Dragon, a Sonic és a Persona sorozatból, egy dokumentum a Sega Sammy befektetői kapcsolatok weboldalára lett feltöltve.

Az eladási számokat tartalmazó táblázatot a prezentáció egyik diáján rejtették el és bár a kimentették . Ezek alapján a Persona 5 Royal több mint 7 millió példányban kelt el, a Sonic Frontiersből mintegy 4,5 millió példány fogyott, az Infinite Wealth és a Like A Dragon 1,66 millió, illetve 2,86 millió eladást tudhat magáénak.Íme a teljes lista:Like a Dragon: Infinite Wealth 1.66 millióLike a Dragon: The Man Who Erased Their Name 0.96 millióPersona 3 Reload 2.07 millióSonic Superstars 2.43 millióSonic Frontiers 4.57 millióTotal War: WARHAMMER III 2.34 millióShin Megami Tensei V (Including Vengeance) 2.11 millióYakuza: Like a Dragon 2.86mPersona 5 Royal (Including Remaster version) 7.25 millióTeam Sonic Racing 3.50 millióTotal War: THREE KINGDOMS 3.21 millió