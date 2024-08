Vegyes fogadtatásban részesült az egykori StarCraft fejlesztők új RTS-e, a Stormgate

Az ingyenesen játszható Stormgate mögött álló csapat több nagy névvel büszkélkedhet, akik korábban a Blizzardnál a Warcraft 3-on és a StarCraft 2-n dolgoztak, az új cím pedig más klasszikusok, például a Command and Conquer hatásait is magában hordozza.

A három frakció (emberek, pokoli seregek, mennyei erők) meglehetősen jól leképezhető a Blizzard Terran, Zerg és Protoss erőire, továbbá a Therium nevű, másodlagos nyersanyag a Command and Conquer Tiberiumának mezőire hasonlít a legjobban. Létrehoztak egy olyan gyorsbillentyűrendszert is, amely a kampányokban és az AI elleni csatározásokban a kooperatív játékra összpontosít. Stormgate korai hozzáférésű verziója július 30-án, kedden indult el a Steam en, azonban jelenleg csak akkor szállhatunk be, ha megvásároljuk a korai hozzáférésű támogatói csomagok egyikét. Aki tud várni, az ateljesen elérhető lesz.Az első visszajelzések vegyesek, a negatív vélemények között sokan arra hivatkoznak, hogy az árcédulához képest (9.800 forinttól) túl korai a fejlesztés. A korai kampánymód szintén elég laposnak tűnik ebben a státuszban, mások csalódottak a művészeti irányban és az animációkban.

