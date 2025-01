Hogy nyomatékosítsák a megjelenést, kiadtak egy friss gameplay trailert a játékhoz, amelyben nagyszerűen összefoglalták a belső nézetes, akciókban és fejtörőkben egyaránt bővelkedő horrorjáték élményének esszenciáját, amire úgy tűnik, hogy megérte várni. Dollhouse: Behind the Broken Mirror a jelen állás szerint március 28-án érkezik meg közénk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. Ha ismerkednél vele, az alábbi trailernél jobb összefoglalót aligha kapsz hozzá:

A SOEDESCO és az Indigo Studios bejelentették, hogy végre tényleg végleges megjelenési dátumot kapott a Dollhouse: Behind the Broken Mirror című horrorjáték, amit többször is eltoltak már, de elérkezett az utazás vége.