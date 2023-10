Végre elrepít minket az Emerald Dreambe a World of Warcraft: Dragonflight új frissítése

A rajongók egy régi álmát váltja valóra a Blizzard a World of Warcraft: Dragonflight következő frissítésével, ami Guardians of the Dream címmel egy vadonatúj zónába kalauzolja majd el a játékosokat.

Ez lesz az Emerald Dream, illetve annak egy része, ami egyike Azeroth még érintetlen darabkájának, egy olyan helyszín, ahol még mindig a természet uralkodik, és a rajongók már hosszú évtizedek óta szeretnék a birtokukba venni, most pedig egy vadonatúj sztorival, illetve új küldetésekkel nyílik erre lehetőségük.A frissítés a- tehát a BlizzCon expón még biztosan hallunk felőle, de érdemes megjegyezni a november 14-i dátumot is, hiszen ekkor egy új raid is befuthat még az utolsó World of Warcraft kiegészítőhöz.