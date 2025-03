Várhatóan csak jövőre érkezik a Gears of War E-Day

A pletykák szerint nem pontosan úgy halad a Gears of War: E-Day fejlesztése, ahogyan azt a rajongók szeretnék, lévén egy exTas1s nevű szivárogtató szerint nem tudják tartani a készítők a 2025-ös dátumot.

A kérdéses forrás szerint a sokak által régóta várt új Gears of War munkálatai nem úgy haladnak, ahogyan kellene, így, ami azt jelentené, hogy az idei portfólióból egy nagyon erős cím kiesik, de azért marad még ütőkártya a Microsoft kezében, elég csak a The Outer Worlds 2-re, a South of Midnight-ra és a DOOM: The Dark Ages-re gondolni.A szivárogtató felhívta a figyelmet arra, hogy 2025-ben sem maradunk azért Gears of War nélkül, hiszen számos pletyka beszélt a sorozat gyűjteményes újrakiadásáról, amiről várhatóan júniusban ránthatják majd le a leplet, és nemcsak PC-re, illetve Xbox-ra, hanem PS5-re is megjelenhet majd.