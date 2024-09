Várhatóan 2025 elején érkezik a The Last of Us TV-sorozat második évada

Jól elhúzzák a készítők a The Last of Us televíziós sorozat munkálatait, ami természetesen a premier dátumára is hatással lesz, hiszen hiába vártuk már az idei évre a rajtot, sajnos a folytatás csak 2025 elején érkezhet.

Mindezt a Deadline magazin hozta nyilvánosságra, akik konkrétan Casey Bloys, az HBO és a Max Content elnök-vezérigazgatójából húzták ki az információt arról, hogy, ami azért fontos, hogy részt tudjon venni a jövő évi Emmy-díjátadón.Casey egyébiránt konkrétumokkal nem szolgált a The Last of Us TV-sorozat folytatásáról, de azt azért még határozottan kijelentette: szerinte mindenki odáig lesz azért, amit Craig Mazin megálmodott. Reméljük is, hogy így lesz!