Varázslatos trailert kapott a Harry Potter: Quidditch Champions

A Warner Bros Games megosztott egy újabb kedvcsinálót a Harry Potter: Quidditch Champions -hoz, a Magic is in the Air című videóból még többet tudhatunk meg erről a varázslatos és gyors sportról.

A játékban személyre szabhatjuk saját karakterünket, vagy választhatunk a varázslóvilág jól ismert szereplői közül, így lehetünk akár Harry Potter, a Weasly ikrek vagy Sebastian Sallow karakterével is. A Harry Potter-univerzum ikonikus helyszínei, karakterei és utalásai mellett a repülés élményét is megkapjuk az arénákban, több játékmódban is.Számíthatunk egyjátékos karriermódra, multiplayer kompetitív módra és online co-op módra is, a baráti meccsektől kezdve a világkupáig. Akik korábban megvásárolták a Hogwarts Legacy-t, megszerezhetik a Bonus Legacy Packot, mikor letöltik a Harry Potter: Quidditch Champions -t és összekapcsolják WB Games fiókjukkal

