Váratlanul megjelent a MultiVersus a PlayStation Storeban

MultiVersus tartalmainak érkezése karácsony után teljesen lelassult, majd aztán bejelentették, hogy a játékot 2024-ig lekapcsolják, hogy tovább csiszolják, most azonban újra előkerült a PlayStation Storeban.

Today was a good day. ? Tony Huynh (@Tony_Huynh) September 23, 2023

A Player First Games a MultiVersus áprilisi leállítása óta adtak néhány tájékoztatást, de sokan még mindig úgy vélték, hogy a játék talán soha nem kapjuk vissza. Akik aggódnak a verekedős játék sorsa miatt, azoknak van egy jó hírünk, ugyanis máris visszatért a PlayStation Storeba, ami azt is jelentheti, hogy nem törölték teljesen és még mindig dolgoznak rajta.A játék jelenleg nem vásárolható meg, vagy tölthető le, egyszerűen csak "Bejelentett"-ként jelenik meg, megjelenési dátum nélkül. Hogy a dolog még izgalmasabb legyen, a MultiVersus igazgatója, Tony Huynh ugyanezen a napon osztott meg egy tweetet, amelyben azt írta: "A mai nap jó nap volt."Egyelőre nem világos, hogy a MultiVersus visszatérése a PlayStation Storeba pontosan mit jelent, de lehet, hogy már idén újra a nagyközönséghez kerül. Ugyanis amikor offline állapotba került, azt az ígéretet tették , hogy 2024 elején tér vissza, tehát akár már az év vége előtti újbóli megjelenés is lehetséges.