Váratlanul bejelentettek egy nyílt bétát a Men of War II-höz

A Fulqrum Publishing és a Best Way stúdió közölte, hogy november 16-tól nyílt bétahétvége lesz a Steamen a Men of War II című valós idejű stratégiának, ami egészen november 21-ig, keddig élni fog.

A jövő héten induló nyílt béta bemutatja az Officer módot, amelyben egy NPC tisztet kell megvédenünk adott időig, ezen kívül a korábbi nyílt béták összes PvE és PvP módja visszatér. Két új, egyjátékos küldetéssel is találkozhatunk és az előzőleg már megismert szovjet kampány is megjelenik.A béta négy új multiplayer pályát is bevezet: Witch's Vale, Village, Champagne és Polesie, ezekkel együtt összesen tíz áll majd a rendelkezésünkre. A csapat szerintés egy kifinomultabb élményt ígérnek, beleértve a meccskeresést és ranglistákat minden PvP módhoz, rövidebb betöltési időket és különböző grafikai fejlesztéseket.

