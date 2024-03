Vár ránk az örökké tartó téli szünet, hiszen megjelent a South Park: Snow Day!

Hivatalosan is megjelent a South Park: Snow Day! Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re, Nintendo Switch-re és PC-re, amiben ismét magunkra ölthetjük az új gyerek gúnyáját és átélhetjük a téi szünet rejtelmeit és veszedelmeit.

A történet szerint egy. A méltán híres South Park tévés sorozat univerzumában játszódó alkotás ezúttal egy négy fős kooperatív lehetőséggel megáldott roguelike stílusú játékként áll elénk, hogy kezünkbe tegyük a gyeplőt, és átvegyük az irányítást főhősünk és a játékban való cselekmény felett.Minden őrültségre szükség lesz, hogy diadalmaskodjunk az ellenséges gyerekek és az egyéb gonosz lények, mint példának okáért Kula bácsi felett, akik ezúttal is el akarják látni a bajunkat. Érdemes lesz három másik barátunkat is harcba hívni, hogy még eredményesebb csatákat vívhassunk nemeziseink ellen. South Park: Snow Day! Playstation 5-ön, Xbox Series X/S-en, Nintendo Switch-en és PC-n is elérhető, és a megjelenés örömére kaptunk egy videós kedvcsinálót, amiben bizony a hangulat elég fagyos a hófödte tájaknak köszönhetően.

