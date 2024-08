Változatos helyszíneken léphetünk pályára a Harry Potter: Quidditch Championsban

Harry Potter: Quidditch Champions meccsei nem korlátozódnak Roxfortra, ugyanis a készülő játék új trailere szerint több olyan iskola is helyet kap majd, amelyet a varázsvilág könyvei, filmjei ihlettek, vagy más módon lettek ismertek.

Az már biztos, hogy két másik iskola is csatlakozik a készülő játékhoz, méghozzá a Beauxbatons Mágusakadémia és a Durmstrang Intézet. Atulajdonságával mutatják be: a Beaubatons arénát virágos díszek és élénk kék zászlók borítják, a Durmstrangé pedig egy sötét, fagyos tenger felett helyezkedik el.Ahogy haladunk előre a karrier módban, részt vehetünk a Trimágus tusán is, ahol a három varázslóiskola egyikét képviselhetjük. A most bemutatott pályákat a PvP és az Exhibition mód küzdelmei során is használhatjuk, nem is olyan sokára: az új kviddics-játék megjelenéséig kevesebb mint egy hónap van hátra.

