Valódi versenyző tesztelte a TT Isle of Man: Ride on the Edge 3-at

A stúdióban fogadták a brit motoros Davey Toddot, bemutatták neki a TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 -at, ő pedig több órányi játék után megosztott néhány visszajelzést a május 11-én megjelenő címről.

A TT-játékok még mindig nagyon fontos részét képezik a Man-szigeti TT-re való felkészülésemnek, hogy a pálya frissen maradjon a fejemben. Több száz órát töltöttem a játékkal az első versenyen való részvételem előtt és ez segített abban, hogy sokkal jobb eredményeket érjek el. A TT3 igazán izgalmas a realisztikus módban, valós beállításokkal a motorok érzése őszintén olyan, mint a való életben.

Akárcsak a sorozat előző darabja, a TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 is a lézerszkennelési technológiának köszönhetően 1:1 méretarányban rekonstruálja a hivatalos Tourist Trophy pályákat. Egy olyan profi motorosnak, mint Todd, ez azt jelentette, hogy tanulmányozhatja és megtanulhatja a legveszélyesebb kanyarokat. A motorversenyző így fogalmazott:

