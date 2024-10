Valentin-napon remastert kap a Tomb Raider IV-VI

Az Aspyr és a Crystal Dynamics bejelentette a Tomb Raider IV-VI Remastered et, ami februárban érkezik Switch-re, PlayStation 5-re, PlayStation 4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox One-ra és PC-re (Steam, Epic Games Store).

A Crystal Dynamics szerint a gyűjtemény minden egyes játékát felújított változatban, javított látványvilággal, modern irányítási lehetőségekkel, fotó móddal, trófeákkal, achievementekkel és még sok mással is kiegészítik, a megjelenésre jövő év február 14-én számíthatunk.A három cím a. Az elsőben Egyiptomba juthatunk el, a második a The Last Revelation folytatása, ahol Larát egy egyiptomi sírba temetik és halottnak hiszik; az utolsóban pedig hősünknek menekülni kell, miközben egy baljós összeesküvést leplez le.

