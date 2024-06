Valamikor 2026-ban érkezik a Prince of Persia: The Sands of Time remake

A Ubisoft hivatalosan is bejelentette, hogy idén még nem, sőt jövőre sem, de 2026-ban visszatérhet hozzánk a Prince of Persia-sorozat egy teljes értékű epizóddal, ami esetünkben nem más, mint a The Sands of Time feldolgozása lesz.

A franciák elmondták, hogy világszerte mozgósították csapataikat a projekt miatt, így a Ubisoft Montreal, a Ubisoft Toronto, a Ubisoft Bukarest, a Ubisoft Paris, a Ubisoft Pune és az E-Studio egyaránt ráálltak az ügyre, de ennél többet sajnos nem igazán tudtunk meg róla azon túl, hogy egy olyan kaland érkezik, amitA játék hivatalos címe Prince of Persia: The Sands of Time lesz mindenféle egyéb megkülönböztető jelzés nélkül, és míg célplatformokról egyelőre senki sem beszélt, egy semmitmondó teaser trailer azért nekünk is jutott.

