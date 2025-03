Valami történik a The Seven Deadly Sins: Origin háza táján

Nehezen akar célegyenesbe érni a The Seven Deadly Sins: Origin , azonban a Netmarble lassacskán hozza az újdonságokat a játékról, ami az idei esztendő egyik nagy meglepetése lehet a nyitott világú akció-RPG-k világában.

Eleve a The Seven Deadly Sins univerzum sokakban él kellemes emlékként, ez az új epizód pedig még magasabbra emelheti az általa képviselt vonalat, a fejlesztők pedig, illetve rajtolt egy teaser oldal is, ami néhány látványos mozgóképen kívül még nem sok érdekességgel szolgál.Ezek az apróságok azonban azt mutatják, hogy a Netmarble hamarosan széztzaggathatja az istrángot, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a korábbi terveknek megfelelően 2025-ben kiadja a játékot PC-re, Androidra- és iOS-re is.