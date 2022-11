Vadiúj concept artokon keresztül csodálhatjuk meg a Ghostrunner 2 látványvilágát

Az 505 Games és a One More Level közös cyberpunk akció-kalandja, a Ghostrunner 2 javában készül, a fejlesztők pedig néhány új látványtervet hoztak el nekünk, amiben megcsodálhatjuk a játék neonfényben úszó futurisztikus környezetét.

























A cyberpunk hack and slash kaland, a Ghostrunner még 2020-ban debütált Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, és Nintendo Switch konzolokon, valamint PC-n, két év alatt pedig több mint 1,5 millió példányban kelt el, szóval nem is volt kérdéses a folytatás. Az új epizódról, a Ghostrunner 2 -ről eddig csak annyit tudtunk meg, hogy fejlesztés alatt áll , nemrég viszont Ghostrunner 2 kapcsán sajnos egyéb új infókkal még nem szolgálhatunk, annyi biztos, hogy PlayStation 5-re, Xbox Series-re és PC-re érkezik a futurisztikus slasher kaland. Sajnos pontos megjelenési dátummal továbbra sem szolgáltak a fejlesztők, bízunk benne, hogy hamarosan hallat majd magáról ismét a játék.