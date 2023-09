Ütős előzetes vezeti fel a Stray Souls megjelenési időszakát

A független játékstúdió, a Jukai Studio és a független kiadó, a Versus Evil bejelentette, hogy a rejtélyes pszichológiai horrorjáték, a Stray Souls idén halloweenkor megérkezik közénk, ehhez kapcsolódóan egy új kedvcsinálót kaptunk.

A friss trailerben megismerkedhetünk Daniellel, egy tinédzser fiúval, aki örököl egy házat nagymamájától. Ahogy beköltözik hősünk, találkozik a rejtélyes Marthával, aki rengeteg tud a házról, éjszaka pedig sötét, okkult titkok bújnak elő. A történet során Daniel múltja is előkerül és a titkok elől már ő sem tud elmenekülni. Stray Souls a japán túlélőhorrorok kedvelt elemeit ötvözi új dolgokkal, így például az ellenséggel való találkozások, a tárgyak elhelyezése, a paranormális aktivitás és még az időjárás is folyamatosan változik. Ezáltal nincs két ugyanolyan végigjátszás, az Unreal Engine 5-tel pedig a karakterek és a környezet valósághű módon kel életre.A játék zenejét a Silent Hill-zeneszerzője, Akira Yamaoka komponálta , a next gen konzolokon 4K-s látványt élvezhetünk 60fps sebességgel. A Stray Souls megjelenik, konkrét nap megjelölése később várható.

