Utazgathatunk és versenghetünk a Crusader Kings III új DLC-jében

A Paradox Interactive bejelentette, hogy a Crusader Kings III következő kiegészítője, a Tours and Tournaments május 11-én jelenik meg, a középkori próbatételek világát bemutató, közelgő DLC nagyjából 11 ezer forintba kerül majd.

A cím új kalandokkal és nagyszabású tevékenységekkel bővül, amelyek lehetővé teszik, hogy saját történeteket alkossunk és a, kapcsolatot építhetünk ki vazallusainkkal és megmutathatjuk bátorságunkat. Lesznek még esküvői és királyi túrák, amelyek javítják a játékosok társadalmi rangját.A Tours and Tournaments DLC új páncéldesignokat, nyugati ruházatot és lovagi kitüntetéseket is tartalmaz majd, emellett a Paradox Interactive két új eseménycsomagot is felfedett, mindkettő még idén megjelenik. A Wards and Wardens még nehezebbé és interaktívabbá teszi a gyermeket nevelését és oktatását, a Legacy of Persia pedig az Eufrátesz és az Indus menti hatalmi harcokra összpontosít.

