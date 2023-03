Újratervezik a Project Sirius munkacímmel készülő új The Witcher-játékot

A CD Projekt RED egy közleményben elárulta, hogy a vállalat újraértékeli a készülő, Project Sirius munkacímet viselő játék terjedelmét, amely a The Witcher univerzumban játszódik, de eltér majd a franchise eddigi részeitől.

A lengyel fejlesztő és kiadó értékvesztést szenvedett a projekt fejlesztésével járó költségek nyomán, mint írják: a 2022-es kiadásaik összesen mintegy 7,6 millió dollárt (2 milliárd 750 millió forint) tettek ki, a 2023-as év első két hónapjában a kiadások már elérték a 2,2 millió dollárt (796 millió forint), amia vállalatnak.Tavaly a CD Projekt RED egy hatalmas ütemtervet hozott nyilvánosságra, köztük számos új címet a The Witcher-franchise-ból. A Project Siriust úgy jellemezték, mint egy élményt, amely "a The Witcher univerzumban játszódik", de különbözik a "korábbi kiadványoktól, mivel sokkal szélesebb közönséget céloz meg". A Project Sirius lesz a The Molasses Flood stúdió második címe, amelyet a CD Projekt RED ad ki és az első címük a felvásárlás óta.