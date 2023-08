Újragondolják a következő Battlefield játékot

Úgy tűnik, hogy az EA arra törekszik, hogy a következő Battlefield játék több legyen, mint a franchise hagyományos, újabb tartalmakkal teletűzdelt címe, legalábbis a kiadó legutóbbi nyilatkozataiból erre lehet következtetni.

A kiadó negyedéves eredménybeszámolója során az EA főnöke, Andrew Wilson azt állítja, hogy a következő, egyelőre cím nélküli Battlefield-játék egy "valóban" lesz. További részleteket nem osztottak meg róla, de ez várható is volt.Hiszen az EA hivatalosan még csak be sem jelentette, hogy mi lesz a franchise következő állomása. Amit tudunk, hogy egy új belső menedzsmentcsoport foglalkozik vele, de Wilson friss nyilatkozatai egybevágnak azzal, amit még tavaly májusban mondott Akkor a vezérigazgató megemlítette, hogy nem csak egy új Battlefield-játékot, hanem egy olyan platformot fejlesztenek, amely az elkövetkező élő szolgáltatásokat fogja vezérelni. Persze ez nem újdonság már a Battlefield V-tel is próbálkoztak, majd a Battlefield 2042-vel, utóbbi a megjelenéskor okozott csalódást.