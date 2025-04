Subnautica 2 fejlesztői egy friss vlogot mutattak be a játékhoz kapcsolódóan azzal a célzattal, hogy betekintést adjanak a játék korai hozzáféréséből, lévén az alkotás felkészült arra, hogy megjelenjen Early Access-ben.

Erről szól a Subnautica 2 legfrissebb kedvcsinálója, aminek részeként, láthatunk néhány konkrét pillanatot is a játékból, sőt azt is, hogy milyen izgalmas újdonságok és lények várnak ránk az óceán mélyén.A kis virtuális kiránduláson Anthony Gallegos vezető fejlesztő mutat utat nekünk, aki beavat minket a világ részleteibe, sőt az új kooperatív funkcióról is hallhatunk ezt-azt. Megjelenés a közeli jövőben, első körben kizárólag PC-n!

Nézd nagyban ezt a videót!