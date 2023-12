Újra megmutatta magát mozgásban a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Egy újabb előzetest mutatott be a GSC Game World csapata a STALKER 2: Heart of Chornobyl-ról, aminek keretein belül egy kicsit alaposabban is megismerkedhetünk a Zónába érkező harcosok életével.

A csernobili atomerőmű körüli terület ugyanis nem egy vidám közeg, a sugárzás mellett megannyi mutáns, anomália és egyéb veszélyes elem található, az alábbi trailer pedig főként ezekről, illetve azokról a kalandorokról szól, akiket mindez valamilyen okból kifolyólag a környékre csábít. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl megjelenése idén már sajnos nem várható,, méghozzá PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. A legfrissebb trailer viszont máris pörgethető hozzá:

