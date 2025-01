Újra kiadták a The Sims és a The Sims 2-t bővítésekkel és DLC-kkel együtt

Egy hétig tartó szivárogtatás után az EA újra kiadta a The Sims és a The Sims 2 játékokat, szinte az összes korábbi DLC-vel együtt, a The Sims: Legacy Collection és a The Sims 2: Legacy Collection PC-re érhető el az EA Appon, az Epic Game Storeon és a Steamen keresztül.

A The Sims 8.100 forintba kerül, a The Sims 2 pedig 12.200-ba, de megvásárolhatjuk a 25. születésnapi csomagot is, amely mindkettőt tartalmazza 16 ezer forintért. Mindegyik játék tartalmazza szinte az összes korábban megjelent DLC-t is, az egyetlen kivétel a The Sims 2-höz kiadott IKEA Home Stuff, vélhetően licencelési okok miatt.Mindkettő indul Windows 10 és 11 alatt is, az eredeti Sims az eredeti felbontásban fog futni, de az Alt + Enterrel különböző opciókat tudunk váltogatni, hogy a játék a legjobban nézzen ki. Ráadásulés az EA szerint mindkét játék támogatja az eredeti modokat, de még nem mindet tesztelték.Az első játékot soha nem adták ki digitálisan (2000-ben jött ki), így a mai bejelentés a The Sims első digitális kiadását jelenti. Jött egy jópofa launch trailer is mára, amit kár lenne kihagyni, itt is van:

