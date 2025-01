Újra kiadhatják a héten a The Sims 1-et és a 2-t

Az EA a héten újra kiadhatja a The Sims és a The Sims 2 játékokat a huszonötödik évforduló alkalmából, legalább is a Kotaku egy, "a terveket ismerő forrásra" hivatkozva azt állítja, hogy a kiadó január végéig visszahozza a sorozat első két játékát.

A hónap elején a The Sims hivatalos X/Twitter fiókja közzétett egy rövid videót, amely a The Sims 2 5. évfordulójának megünneplésére tervezett események ütemtervét mutatja be. Ebben szerepel egyés a magazin szerint ez az újrakiadásokra utal.Hétfőn egy "BRB" feliratú üzenetet is közzétettek, amelyet egy animáció kísért, amely a The Sims 2 menüjét, majd a The Sims jól ismert, zöld, négyzet alakú ikonját mutatja. Ha ez igaz, az újrakiadás nagy öröm lesz a régi Sims rajongóknak, akiknek gondot okozott a régebbi címek futtatása a modern PC-ken.Az eredeti játék igazán különlegesnek számít napjainkban, mert soha nem adták ki digitálisan, magyarán kell hozzá találnunk egy lemezt 2000-ből és egy meghajtót a PC-hez, majd meg kell keresni a felhasználók által készített javításokat, hogy a játék a mai hardvereken is fusson.