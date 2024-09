Újgenerációs Far Cry-játékokhoz keres munkaerőt a Ubisoft

Igencsak szükség lenne már egy kis vérfrissítésre a Far Cry-sorozaton belül, hiszen a Far Cry 3 óta nem ért el átütő kritikai sikert a széria, sőt az ötödik epizód óta kereskedelmileg is lejtmenetben van egy kicsit a franchise.

A Ubisoft azonban a jelek szerint hamarosan új utakra terelheti a szériát, hiszen friss álláshirdetést adtak fel, amelyben a 3D-s programozói csapat vezetőjét szeretnék megtalálni, akinek a feladata az lenne, hogySajnos jelenleg ez minden, amit erről el tudunk mondani nektek, de izgatottan várjuk, hogy a Ubisoft milyen irányban folytatja majd a Far Cry-sorozatot, hiszen bőven van még potenciál ebben a szériában, csak ki kellene aknázni.