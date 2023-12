Újabb zseniális trailert kapott a Senua's Saga: Hellblade II

A Ninja Theory sem hagyta ki a lehetőséget, hogy egy friss trailert mutasson be a TGA 2023 eseményen a Senua's Saga: Hellblade II-ről, így ismét lehetőségünk nyílik megtekinteni mozgásban ezt a remek alkotást.

Bár előttünk is hihetetlen, hogy a játékot már hat évvel ezelőtt bejelentették, de még mindig izgatottak vagyunk egy új kedvcsináló miatt, ami nem véletlen, hiszen az alábbi felvételen is látható, hogy az elődhöz mérten milyen elképesztő élmény vár majd ránk a folytatásban.Egyetlen szívfájdalmunk, hogy a Senua's Saga: Hellblade II a friss trailerrel együtt, így továbbra is csak annyit tudunk, hogy valamikor jövőre számíthatunk a megjelenésére PC-n és Xbox Series X/S-en.

Nézd nagyban ezt a videót!