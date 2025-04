Újabb WWE szupersztárok csatlakozhatnak a héten a Fortnite-hoz

Óriási húzás volt az Epic Games részéről, amikor elérhetővé tették a Fortnite keretein belül Becky Lynch-et és Bianca Belairt, azonban úgy tűnik, hogy itt még nem állnak le a készítők, hiszen újabb WWE szupersztárok érkezése várható.

WWE X Fortnite Drops this Friday!



? Bundle: 2,800 V-bucks



? Outfit: Cody Rhodes (1,500 V-Bucks)

? Outfit: Undertaker (1,500 V-Bucks)

? Back Bling: Nightmare Mantle (300 V-Bucks)

? Back Bling: The Urn (300 V-Bucks each)

? Pickaxe: Cody's Cutlass (800 V-Bucks)

? Pickaxe:? pic.twitter.com/AQ1JlUjHiB — iFireMonkey (@iFireMonkey) April 16, 2025

Egészen pontosan rögtön kettő is, az iFiremonkey belsős informátorai szerint ugyanis két vadonatúj WWE szupersztár kerül majd be a játékba hamarosan, legalábbis skinek formájában,A két skin megvásárolható lesz összecsomagolva, 2800 V-Bucks ellenében, de a kettő külön is elérhetővé válik, a karakterek mellé pedig rengeteg extra felszerelés és egyéb is érkezik - várhatóan még holnap.