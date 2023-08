Újabb Star Wars Jedi-játékokat akar az EA

Nagyon belenyúlt a tutiba az Electronic Arts a Star Wars Jedi-sorozattal, hiszen a Respawn Entertainment közbenjárásával egy igazán magas minőséget képviselő alkotás született, ami előtt még óriási jövő áll.

Szerencsére ezt most a kiadó is így gondolja, hiszen Andrew Wilson a cég negyedéves pénzügyi jelentésében szóba hozta a projektet, és kiemelte, hogy kimagasló partneri kapcsolatban állnak a Disney-vel és a Lucasfilmmel is, miközben úgy érzik, hogyEmiatt Wilson szerint még sokáig a franchise része maradhat, ami arra enged következtetni, hogy újabb és újabb Star Wars Jedi-játékok érkezhetnek, bár bejelentenivaló egyelőre még nem volt, azonban nem is kell kapkodni, várunk türelmesen.