Újabb RollerCoaster Tycoon-játékokat tervez az Atari

Bár közel sem olyan sikeres, mint a hőskorban volt, az Atari azonban a hírek szerint még mindig hisz abban, hogy egy napon még magasra emelhetik a RollerCoaster Tycoon zászlaját, amihez most be is biztosították magukat.

Történt ugyanis, hogy az Atari ismét megvásárolta magának a licencet Chris Sawyertől, ezáltal néhány évig még biztosan az ő nevükhöz kötődik majd a legendás széria, sőt mi több, ezzel egyetemben természetesenAz Atarinak hatalmas tervei vannak arra, hogy a RollerCoaster Tycoon ismét a trónon lehessen, ezáltal új játékok mellett újabb merchandise termékek, valamint dobozos és digitális terjesztés egyaránt várhatók tőlük a megjelenő újdonságok tekintetében.