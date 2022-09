Újabb részletek derültek ki a Quantic Dream Star Wars játékáról, a Star Wars: Eclipse-ről

A Quantic Dream által már régóta fejlesztett Star Wars játékról, a Star Wars: Eclipse -ről elképesztően keveset tudtunk meg eddig, egy friss interjúban viszont a fejlesztők érdekes részleteket árultak el a készülőben lévő szerepjátékról.

A Detroit: Become Humanről is ismert Quantic Dream csapatának új játéka, a Star Wars: Eclipse még évekre lehet a megjelenéstől, viszont a cég vezetője, Guillaume de Fondaumiere érdekes részleteket árult el nemrég. A fejlesztő az amerikai IGN-nek adott interjút, amiben elárulta, hogy a korábbi kalandjátékos tapasztalataikat itt is kamatoztatni fogják.Állítása szerint, hogy a döntéseinkkel hatással legyünk a történetre. Ezeket szem előtt tartva készítik az Eclipse-t, ami a tervek szerint a Köztársaság fénykorába repít majd el minket.Sajnos megjelenési dátummal még nem tudunk szolgálni, illetve azt sem tudni pontosan, hogy milyen platformokra érkezik a játék. Az viszont biztos, hogy a Quantic Dream nem veszi félvállról a projektet, még az is lehet, hogy egy újabb klasszikus Star Wars kalandot kapunk.

