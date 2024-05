Újabb reménysugár gyúlt a Sly Cooper-sorozat visszatérésére

Bár bizonyos körökben igazi legenda, a PlayStationnek azonban nem igazán sikerült méltó körülmények között visszahoznia a piacra a Sly Cooper-sorozatot, azonban most úgy tűnik, hogy több mint 10 év után valami történhet.

Merthogy a 2013-as Sly Cooper: Thieves in Time óta a japánok semmit sem csináltak a sorozattal, Jeff Grubb, a mindig jól értesült informátor azonban úgy értesült, hogy, amit párhuzamosan futtatnak a Ghost of Tsushima 2 mellett, de megjelenésben a kis tolvaj mosómedve kalandjai élveznek elsőbbséget.Persze mindez csak egyszerű pletyka, amiből volt már jócskán az elmúlt években, ha a Sly Cooper-sorozatot vesszük górcső alá, de a rajongók továbbra sem adják fel a reményt, így izgatottan várjuk, hogy ez a hír most igaz vagy sem. Ha igen, a PlayStation következő eseményén várhatjuk a bemutatót!