Újabb próbatételek várnak jövő héttől az The Outlast Trialsban

A Red Barrels, az Outlast-franchise mögött álló indie fejlesztőstúdió október 26-án elhozza a The Outlast Trials multis túlélőhorror halloweeni frissítését, amely továbbra is Early Accessként érhető el a Steamen.

A frissítés tartalmazza azbevezetését, további kihívásokat és a Program Geistert, egy korlátozott ideig tartó halloweeni eseményt, amely különleges jutalmakkal jár.Az alanyok új erősítőkre, módosítókra, receptekre, kozmetikumokra, cellatárgyakra és egy szobai minijátékra is számíthatnak, valamint számos életminőség-javításra. A Red Barrels közben kiadta az Outlast: The Challenges of Trials című dokumentumfilmet, amely betekintést nyújt az The Outlast Trials fejlesztési folyamatába és beleshetünk a kulisszák mögé.Valamint van még egy apróság: a cím soundtrackje október 25-én elérhető lesz a Spotifyon, a Tom Salta (Deathloop, Halo, Ghost Recon) által komponált zenét az alanyok éppúgy átélhetik, mint aki még nem csatlakozott.

