Újabb nyílt bétát tart a Ronaldo-féle, UFL című fociszimulátor

A hétvégén érkezik a hamarosan megjelenő, ingyenes, UFL című focis játék második nyílt bétája, az első még júniusban zajlott és a fejlesztők szerint több mint 1,3 millió játékos vett részt benne.

A FIFA és az eFootball ellenfeleként induló UFL először 2022-ben került előtérbe és az XTEN Limited tulajdonában lévő brit Strikerz fejleszti. Kezdetben Olekszandr Zincsenko, Romelu Lukaku, Roberto Firmino, Kevin De Bruyne és Cristiano Ronaldo népszerűsítette a játékot, utóbbi tavaly 40 millió dollárral (14,6 milliárd forint) beszállt a fejlesztési költségekbe.Az UFL ingyenes lesz a megjelenéskor és a csapat szerint a fair to play ideológiára fog összpontosítani, a fizetős pay to win helyett. A második nyílt bétalehet kipróbálni, az előtöltés pedig már elérhető.A béta tartalmazni fogja a fő online módot, ahol meccseket játszhatunk másokkal, valamint egy offline helyi módot és a cross-play is támogatott.

Nézd nagyban ezt a videót!