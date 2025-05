Újabb mérföldet ért a Silent Hill: The Short Message

A Konami bejelentette, hogy a Silent Hill: The Short Message hivatalosan is átlépte a 4 millió letöltést, ami nagy eredmény a túlélő horror számára, hiszen ez még mindig PS5-exkluzív, igaz, ingyenesen beszerezhető.

A 2024 januárjában megjelent Silent Hill: The Short Message eltér a franchise többi címétől azzal, hogy a helyszínt egy kitalált németországi városba helyezi át. A játék új mechanikát is bevezetett és a sorozathoz leginkább köthető harmadik személyű nézet helyett első személyű horrorjáték-élményt nyújt.A vegyes kritikák ellenére aközelgő megjelenése szempontjából, hiszen a sorozat új játéka szintén másik helyszínen játszódik és a The Short Message képi világával már a leleplezésekor összehasonlították.