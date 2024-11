Újabb Kingdom Hearts remake állhat fejlesztés alatt

A Square Enix bár mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Kingdom Hearts összes korábbi epizódja élvezhető legyen modern platformokon is, azonban van még egyetlen olyan játék a sorban, ami nem kapott felújítást.

Ez nem más, mint a Kingdom Hearts 358/2 Days, amely, ezért nem is okozott óriási felfordulást a rajongók között, Roxas karakterével a főszerepben ugyan később bekerült a Kingdom Hearts HD 1.5 Remix-be, de nem teljes értékű játékként.Egy pletyka szerint azonban a Square Enix most úgy határozott, hogy elkészíti a Kingdom Hearts 358/2 Days feldolgozását, amiről annyi szivárgott ki egyelőre, hogy valamikor 2025-ben jelenhet majd meg, és az eredetit is készítő japán csapat dolgozik rajta.