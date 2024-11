Újabb kínai fantasy ARPG érkezik Redemption of Liuyin címmel

Úgy tűnik, hogy utat nyitott a kínai videojátékok előtt a Black Myth: Wukong, lévén a szintén kínai illetőségű KingnaGame bejelentette Redemption of Liuyin című újdonságát, ami egy ősi stílusú fantasy akció-szerepjáték lesz a sorban.

A többféle sztoribefejezéssel rendelkező ARPG a Nine Treasures of Liuyin fejlesztőinek újdonsága, illetve annak egyfajta folytatása, amely várhatóan 2025-ben jelenik majd meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, egy nagyszerű történettel és elragadó harcrendszerrel a középpontban. Redemption of Liuyin a stratégiai képességek, a gazdag történetszál és az ellenfelek különféle mechanizmusainak tökéletes kereszteződéseként lett leírva, de ha alaposabban is megismerkednél vele, itt egy kedvcsináló hozzá, ami minden kérdésre válaszol.

