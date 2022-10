Újabb jeleneteket láthatunk a The Last of Us televíziós sorozatból

Bár nem önálló kedvcsinálóként érkezett, de így is hosszú másodpercekig láthatunk néhány igazán látványos pillanatot a The Last of Us televíziós sorozatból - méghozzá a kérdéses csatorna 2023-as összefoglalójából.

Az HBO ugyanis egy közel háromperces videón mutatta meg a rajongóknak, hogy milyen sorozatok is indulnak majd útnak náluk a jövő esztendőben, így az alábbi mozgóképen egészen pontosan 0:40-től lehetőségünk nyílik arra, hogyBár tényleg csak néhány pillanatig láthatjuk Joel és Ellie kalandjait, minket azonban így is meggyőzött az egész, hiszen elképesztő módon le tudták venni azt a hangulatot, ami a játékot is jellemezte annak idején. De nézzétek meg magatok:

