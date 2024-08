Újabb jel, hogy jön a következő God of War

Készen áll a God of War-sorozat folytatására a Sony Santa Monica Studio, legalábbis erre utal a csapat legfrissebb álláshirdetése, aminek részeként vezető harci dizájnert szeretnének becserkészni maguknak.

A pozíció leírása ugyan nem említi konkrétan az új God of War-t, de mivel, ezért egészen egyértelmű, hogy ismét egy új God of War formálódik a Sony belsős csapatának falai között.Nyilván ez nem túl meglepő annak fényében, hogy a Santa Monica Studio mindig is a God of War egyik központi fejlesztőcsapata volt, bár azt azért meg kell jegyeznünk, hogy belsős szivárgások alapján a stúdió egy ideje már egy vadonatúj IP-t is készít a háttérben.