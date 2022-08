Újabb információk derültek ki a Redfallról

Az Arcane studios új játékáról, a vámpíros Redfall-ról egyre több információ lát napvilágot, egy ideje már tudjuk, hogy kooperatív, valamint szóló módban is játszható lesz, most pedig ezzel kapcsolatosan derültek ki most újabb érdekes információk.

Az egyik ilyen kicsit sem elhanyagolható részlet, hogy az újkori Far Cryokhoz - vagy például a Dying Light 2 coopjához hasonlóan - a Redfallban is. Ezen nem is érdemes meglepődni, egyre több játék alkalmazza ezt manapság.De megerősíttete a Bethesda azt is, hogy bár hiába tűnt úgy hogy erősen épít a társakra a játék, a program egyedül is teljes értékű élményt fog nyújtani, a kooperatív mód csupán opcionális. A fent említett döntésekre azért volt szükség, mert állításuk szerint a játékosok összezavarodnának a történet megértésében, ha véletlenszerű sorrendben csinálnák meg a küldetéseket.Megjegyezték azt is, hogy a program egyedül játszva a, de külön öröm, hogy ha a haverunk mentésében találunk egy legendás mesterlövész puskát, akkor azt hozhatjuk a mi mentésükbe is. A Redfall valamikor 2023 év elején jelenik meg PC-re, és Xbox konzolokra.