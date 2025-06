Újabb hatalmas frissítést kapott a Civilization VII

Négy hónap eltelt azóta, hogy a Firaxis piacra dobta a stratégia sorozat legújabb játékát és például a Steamen a felhasználói értékelések még mindig siralmasan festenek, most egy új frissítéssel átalakították az Ages mechanikát és sandbox módot adtak hozzá.

Ezentúl ha új játékot kezdünk, választhatunk, hogy minden civilizáció fel van-e oldva a korszakváltásokhoz, amikor elérünk egy új korszakot. A Legacy-t is kikapcsolhatjuk, ami azt jelenti, hogy, kötelező győzelmi feltételek nélkül.A krízisek letilthatóak, vagy kiválaszthatóak, hogy melyeket engedélyezzük a játékunkban és az AI ellenfelek nehézségének beállítására is új lehetőségekkel találkozhatunk. Nagy és hatalmas pályákat is kaptunk, de Firaxis figyelmeztet, hogy ezek jobban megterhelik a hardvert, ezeken 10, illetve 12 ellenfél is lehet.A Firaxis szerint más, leginkább kért funkciók, mint például az automatikus felfedezés, már készülnek és egy következő frissítéssel érkeznek.

