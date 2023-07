Újabb hardcore karakter veszett oda kapcsolati hiba miatt a Diablo IV-ben

Egy Diablo IV streamer, Wudijo elvesztette 93-as szintű Rogue karakterét Hardcore módban, miután megszakadt a kapcsolat - a Blizzard tisztában van a Hardcore játékosok kapcsolódási problémáival, a terveik szerint a harmadik szezonban orvosolják.

Turns out leveling is pretty fast these days pic.twitter.com/c5ywljeGA6 ? wudijo (@wudijo) July 23, 2023

A merészebb Diablo IV játékosok számára a Hardcore mód nem csak a nagyobb zsákmány ígéretét kínálja, hanem a fenyegető veszélyt is, ugyanis egyetlen haláleset a karakter és a fejlődés végleges elvesztéséhez vezet.A Season of the Malignant 100. szintjéért folytatott verseny során Wudijo éppen egy Nightmare dungeon közepén volt, amikor rövid időre elvesztette az energiáját. Ez megszakította a Diablo IV -hez való kapcsolódását, megölve 93-as szintű Rogueját, amikor visszalépett, azt olvasta, karakterének egy Revenant vetett véget.A játék producere, Joe Piepiora korábban már megerősítette a Scroll of Escape tárgy módosítását, így a Blizzard azt tervezi, hogy automatikusan aktiválódik, ha egy dungeonban megszakad a kapcsolat. Aa hardcore játékosoknak.