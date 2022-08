Újabb harcosok érkeznek a The King of Fighters XV-be

Az SNK csapata sem maradt ki a verekedős játékok Mekkájának számító EVO 2022 esemény nagy bejelentői közül, így megtudtuk, hogy rövidesen rengeteg új harcossal bővülhet majd a The King of Fighters XV

Ősszel például érkezik a Team Samurai csapata, amivel rögtön egy trió érkezik, méghozzá a Samurai Shodown-ból Haohmaru, Nakoruru és Darli Dagger, de előbb a Team Awakened Orochi-nek örülhetnek a rajongók, benne Yashiro, Shermie és Chris hármasának, akiket már elérhetővé is tettek még melegében a játékhoz.Jó hír, hogy a The King of Fighters XV , hiszen már biztos, hogy a 2023-as szezonban visszatérhet Kim Kaphwan és Shingo Yabuki, szóval egy biztos: unatkozni nem fogunk.

