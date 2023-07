A Bandai Namco és a FromSoftware egy újabb mozgóképet hoztak nyilvánosságra a sokak által várt Armored Core VI: Fires of Rubicon -ról, ami ugyan nem az első gameplay videója a játéknak, ellenben így is tátva maradhat tőle a szánk.

Az alkotás ugyanis minél többet látjuk, annál szebbnek tűnik, így az aktuális felvételen is nagyon látványos közeg és még annál is mutatósabb küzdelmek várnak ránk a nagy mechás akciózás közben, sőt még a fejlesztésből is kapunk egy nagyon alapos ízelítőt.Ha megtetszett a látvány, netán azonnal beleszerettél a játékba - nem nehéz -, az Armored Core VI: Fires of Rubicon , méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!