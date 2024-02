Újabb gameplay trailer jött a Flintlock: The Siege of Dawnhoz

Vadonatúj játékmenet előzetest mutattak be a Flintlock: The Siege of Dawn hoz, az A44 Games indie fejlesztő és a kiadó Kepler Interactive együttműködésében készülő akció-RPG-hez, amely nyáron jelenik meg.

Az új trailerben bepillantást nyerünk hősünk Nor Vanek és titokzatos társa, Enki duójára, amint eddig még nem látott mágikus és taktikaia Wanderer's Rest területén, valamint megismerhetünk új kozmetikumokat és felszereléseket.Az A44 Games azt is megerősítette, hogy márciusban egy bővített játékmenet-videót is bemutatnak, amely további új karaktereket, rendszereket és új képességeket mutat be. A Flintlock: The Siege of Dawn nak tavaly decemberben jött az első előzetese , a megjelenés idén nyáron várható a főbb platformokra és az első naptól Xbox Game Passre is jön.