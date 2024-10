Újabb felsőkategóriás QD-OLED gaming monitor érkezett az AOC AGON Pro szériába

A napokban jelentette be az AOC, hogy megérkezett a cég kínálatába legújabb QD-OLED gaming monitora, a 34 hüvelykes ultrawide AGON PRO AG436UCD kijelző, amely 175 Hz-es frissítést és 0,03 ms GtG válszidőt kínál.

A világ egyik vezető gaming monitor és IT-kiegészítő márkája az AGON PRO AG346UCD-t egy élvonalbeli 34 hüvelykes (86,4 cm) ívelt gaming monitorként aposztrofálja, amely a cég felsőkategóriás W-OLED és QD-OLED sorozatát bővíti a most megjelent termékkel.A 175 Hz képfrissítési sebességgel, 21:9 képaránnyal és UWQHD (3440x1440) felbontással érkező 1800R görbületű kijelzőt- de a tartalomkészítők, videószerkesztők és grafikusok számára is megfelelő választás lehet. A DisplayHDR True Black 400 tanúsítvánnyal és az 1,07 milliárd színt megjelenítő 10 bites színmélységgel az AG346UCD igen impresszív megjelenítést kínál, amihez kiváló kontrasztarány, perfekt fekete és élénk színek kapcsolódnak.Az AG346UCD modellhez 3 év garancia tartozik, amely kiterjed az OLED beégésére is. A monitor ergonomikus lábazattal étkezik, 130 mm magasságállítással, dönthetőséggel és elforgathatósággal, a csatlakoztatási lehetőségek között 2 HDMI 2.0 port, DisplayPort 1.4 és egy USB hub is megtalálható.Az AOC AGON PRO AG346UCD október végétől már elérhető, 779 Euro (315 eze forint) ajánlott fogyasztói áron.