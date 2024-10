Újabb DC univerzumos videojáték készülhet a WB Games-nél

Izgalmas hírek bukkantak fel a WB Games Montreal háza tájáról, egy a csapathoz köthető friss álláshirdetés szerint ugyanis biztosnak tekinthetjük, hogy egy újabb DC univerzumos videojáték készülődik a stúdió berkein belül.

A WB Games Montreal ugyanis ezekben a percekben is, ami kényes téma lehetett a stúdiónak, mert amint a rajongók észrevették a dolgot, a csapat azonnal törölte az álláshirdetést.Aki esetleg nem emlékezne rá, a stúdió a Batman: Arkham Origins és a Gotham Knights videojátékok fejlesztéséért felelt, de besegítettek a Suicide Squad: Kill the Justive League-ba is. Noha egyik sem rengette meg a világot, mi mégis izgatottak vagyunk következő projektjük miatt.