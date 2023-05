Újabb csúszást jelentettek be az Amnesia: The Bunkerhez

A Frictional Games újabb késést jelentett be az Amnesia: The Bunker kapcsán, az eredetileg május 16-ra tervezett játékot a múlt hónapban egy héttel elhalasztották, most pedig újabb két héttel, június 6-ra tolták ki.

Az Amnesia: The Bunker nem látható hitelesítési problémák miatt - közölte a Frictional. Ez a döntés döntő fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a játékot ne ezekkel a problémákkal adjuk ki - tették hozzá. A decemberben bejelentett The Bunker az Amnesia horrorjáték-sorozat negyedik címe lesz.A hivatalos infók szerint egy rosszul megvilágított, első világháborús bunker pályáját járhatjuk be egy francia katona bőrébe bújva, akit amnéziája gyötör és akire egy túlvilági lény vadászik. A félig nyitott világú játék abban fog különbözni elődeitől, hogy lesz fegyverünk, ellentétben a korábbi címek harcmentes játékmenetétől.