Újabb bővítményt és ingyenes frissítést is kap az Age of Wonders 4

A Paradox Interactive és a Triumph Studios bemutatta az Age of Wonders 4 következő DLC-jét, az Eldritch Realms-t, ez június 18-án jelenik meg PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re.

Azjátékhoz, amely egy új játszható uralkodótípust, új mágikus köteteket, új fizikai formákat, lovasokat, eseményeket és még sok mást hoz el. Az ára 7.700 forint körül várható, de a Premium Edition, vagy az Expansion Pass tulajdonosok ingyen kapják meg.Az Umbral Abyss egy új harci térkép lesz, Umbral lakóinak új, független frakcióival; valamint új eseményrendszerre is számíthatunk egyedi taktikai térképekkel, egységekkel és mechanikákkal. A Paradoxos hagyományoknak megfelelően a fizetős DLC-hez ingyenes tartalmi frissítés is érkezik, ez most is így lesz.

