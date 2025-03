Újabb belsős stúdiót alapított a Sony a Call of Duty: Black Ops producerének vezetésével

Dark Outlaw Games - érdemes ízlelgetni ezt a nevet, hiszen a Sony Interactive Entertainment bejelentette, hogy így nevezték el legújabb belsős fejlesztőcsapatukat, amelynek a vezetését nem kisebb névre bízták, mint Jason Blundell.

Aki nem ismerné, Jason olyan pozíciókkal vált híressé, mint a Call of Duty: Black Ops producere, a Call of Duty: Black Ops II kampánytervezési igazgatója, a Call of Duty: Black Ops III kampány és és Zombies módjainak játékigazgatója, valamint a Black Ops III kampány és Zombies módok rendezője és producere.Emberünk kiemelte, hogy, és amint lesz miről beszélniük, azonnal kilépnek majd a fénybe, tehát bármi is fortyogjon a csapat háza táján, arra még sokat kell várnunk.